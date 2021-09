Ruimtetoeristen na drie dagen terug op aarde

De vier burgers die woensdagavond met een Falcon 9-draagraket van Space X de ruimte in werden gelanceerd, zijn in de nacht op zondag terug op aarde geland. Kort na 1 uur Belgische tijd kwam hun Dragon-capsule voor de kust van Florida neer in de Atlantische Oceaan.

In totaal cirkelden de leden van de missie “Inspiration4” drie dagen rond de aarde. Met een snelheid van ongeveer 30.000 kilometer per uur had het ruimtevaartuig ongeveer 90 minuten nodig per omloop. De bemanning bereikte een hoogte van ruim 580 kilometer, hoger dan het Internationaal Ruimtestation (ISS).

“Inspiration4” is de eerste volledig commerciële bemande ruimtevlucht. De vier inzittenden waren privépersonen waarbij voor het eerst geen enkele beroeps- of institutionele astronaut banen rondom onze planeet trok. Het ging om de 38-jarige miljardair Jared Isaacman - een burgerpiloot die ook ervaring heeft met gevechtsvliegtuigen en die gezagvoerder was van de missie -, de 51-jarige burgerpiloot en professor geologie Sian Proctor, de 29-jarige Hayley Arceneaux - medisch assistente bij het St. Jude Children’s Research Hospital in Memphis (Tennessee) - en de 42-jarige data-ingenieur Chris Sembroski.

Tijdens hun vlucht - die het onderwerp van een Netflix-documentaire zal zijn - voerde het viertal enkele gezondheidsexperimenten uit die onder andere door SpaceX zijn betaald. Voorts zetten ze activiteiten op om het St.Jude-ziekenhuis te sponsoren. Ook stonden er gesprekken met acteur Tom Cruise en SpaceX-oprichter Elon Musk op de agenda, net als het virtueel luiden van de slotbel op de beurs in New York op vrijdag.

Isaacman, die de missie bekostigde, is de derde miljardair die binnen enkele maanden vanuit de Verenigde Staten naar de ruimte vertrok. In juli gingen de Brit Richard Branson (Virgin Galactic) en tien dagen later Amazon-oprichter Jeff Bezos (Blue Origin) hem voor. Zij maakten maar een korte uitstap naar de ruimte en bleven er maar enkele minuten en op veel lagere hoogte.

Na hun zeelanding werden de vier ruimtetoeristen door SpaceX opgehaald, om daarna met een helikopter naar het Kennedy Space Center te worden gevlogen. “Het was een geweldige reis voor ons, en we zijn nog maar net begonnen”, liet Isaacman kort na de landing weten.

De volgende volledig commerciële vlucht van SpaceX staat gepland voor januari 2022. Dan zou het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf drie zakenlui de ruimte in lanceren.