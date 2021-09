Dancing Dimi kan geen dansje plaatsen na ongeziene comeback van tegenstandster Fallon Sherrock

Dimitri Van den Bergh heeft zich in de halve finale van de Nordic Masters alsnog gewonnen moeten geven. De Engelse Fallon Sherrock kwam terug van een 8-2-achterstand en won uiteindelijk met 11-10. Een onwaarschijnlijke comeback van de Engelse waardoor onze landgenoot naast een finaleplek grijpt.

Er leek geen vuiltje aan de lucht voor onze Dimitri Van den Bergh in deze halve finale. Nadat hij eerder al knap de overwinning naar zich toe trok tegen Gary Anderson in de kwartfinale, zou nu de Engelse Fallon Sherrock voor de bijl moeten gaan. Dat leek het ook eenvoudig te worden nadat Van den Bergh zich naar een 8-2-voorsprong had gegooid.

Maar Sherrock gaf zich ook bij een 10-6-tussenstand nog steeds niet gewonnen. Na vijf gewonnen legs op rij wist ze Van den Bergh toch nog met de mond vol tanden huiswaarts te sturen. 11-10 en een finaleplaats voor de Engelse, die twee jaar geleden ook al alle aandacht naar zich toetrok door als eerste vrouw op het WK Darts een overwinning te behalen.

