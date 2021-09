World Tour 3x3: Team Antwerp haalt kwartfinales in Praag

De Belgische 3x3 basketbalmannen van Team Antwerp hebben zich zaterdag geplaatst voor de kwartfinales van de World Tour 3x3, die dit weekend halt houdt in Praag.

Nick Celis, Thibaut Vervoort, Thierry Mariën en Bryan De Valck sloten hun poule probleemloos als eerste af. Ze wonnen met 16-10 van Tsjechië (Humpolec) en met 18-16 van Litouwen (Utena).

Ze mogen zich nu opmaken voor de volgende ronde, zondag tegen de Serviërs van Pirot, die tweede eindigden in hun groep met een overwinning en een nederlaag. De ontmoeting staat gepland om 11u10, de halve finales en finale worden na de middag afgewerkt.

De volgende etappe van de World Tour, nummer zes, gaat door in Abu Dhabi op 29 en 30 oktober. In het algemene klassement prijkt Team Antwerp op de vijfde plaats. De Serviërs van Ub palmen de koppositie in.

(belga)