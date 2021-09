Ex-wielrenner en WK-analist Chris Anker Sørensen (37) verongelukt in ons land

Ex-wielrenner Chris Anker Sørensen is zaterdag verongelukt in Zeebrugge. Dat meldt Sporza. De 37-jarige Deen was in ons land voor het WK wielrennen, waar hij als co-commentator zou werken.

Het tragische ongeval gebeurde zaterdagnamiddag op de Havenrandweg-Zuid in Zeebrugge. Chris Anker Sørensen zou op de fiets zijn aangereden door een bestelwagen, vermoedelijk aan een fietsoversteekplaats.

Sørensen was jarenlang een bekende naam in het wielerpeloton als meesterknecht bij CSC en Tinkoff-Saxo. Zijn grootste overwinningen waren een rit in de Dauphiné Libéré, een rit in de Ronde van Italië, de Deense nationale titel op de weg en de Superstrijdlust in de Ronde van Frankrijk. In 2018 zette hij een punt achter zijn carrière.