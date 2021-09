Greet Minnen en Alison Van Uytvanck winnen dubbelspel op het WTA-toernooi in Luxemburg

Het was de derde WTA-finale voor Minnen en Van Uytvanck. Ook in 2018 wonnen ze in Luxemburg. Eerder dit seizoen waren ze runner-up in Belgrado.

In het enkelspel staat de Letlandse Jelena Ostapenko (WTA-30) zondag in de finale tegenover de Deense Clara Tauson (WTA-70). Ostapenko schakelde in haar halve finale de Russische Liudmila Samsonova (WTA-48) met 6-1 en 7-6 (7/4) uit. Tauson won met 6-4, 2-6 en 6-4 van de Tsjechische Marketa Vondrousova (WTA-35), die een ronde eerder Elise Mertens (WTA-16) uitgeschakeld had.

