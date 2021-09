België op 2-0 achterstand in Davis Cup: Ook Zizou Bergs verliest zijn eerste wedstrijd

De Belgische tennissers staan in het Paraguayaanse Asuncion op een 2-0 achterstand in hun Davis Cup-duel tegen Bolivië. Eerder verloor Ruben Bemelmans al, nu heeft ook Zizou Bergs (ATP-191) zijn wedstrijd verloren: 6-4, 4-6, 6-2 tegen Murkel Dellien (ATP-1332).

De twee Limburgers hebben dus niet kunnen doen wat er van hen verwacht werd en zo komt het team op een benauwde 2-0-achterstand. Zondag is het eerst aan Joran Vliegen en Sander Gillé om België in de wedstrijd te houden. In het dubbelspel treedt het Limburgse duo aan tegen Mirkel Dellien en Boris Arias aan. Vervolgens spelen de broers Dellien in principe ook de resterende enkelspelen: Hugo tegen Bergs en Murkel tegen Bemelmans. De Limburgse mannen mogen nu geen steek meer laten vallen. Bij verlies zal België moeten aantreden in de barrages van Wereldgroep I.