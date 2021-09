Russen delen wonderlijke beelden van redding van gestrand orkajong

In het oosten van Rusland zijn reddingswerkers en vrijwilligers druk in de weer geweest met de redding van een jonge orka. Het kalf was gestrand in het ondiepe water en kwam vast te zitten door het lage tij. Niet in staat om zelfstandig terug te keren naar de open zee, werd het dier urenlang overgoten met water door de vrijwilligers. De jonge orka was hoorbaar in paniek en stootte jammerende kreten uit vooraleer het veilig terug naar het diepe kon zwemmen. Eenmaal dat het tij keerde, kon de orka loskomen en terug zwemmen naar zijn wachtende troep.

