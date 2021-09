Dodelijk efficiënt KV Mechelen geraakt weg uit kelder klassement na zege tegen OHL

KV Mechelen is voorlopig weggeraakt uit de onderste regionen van het klassement. Het won tijdens de Dijlederby met 2-0 van OH Leuven, dat wél diep in de kelder van de Jupiler Pro League blijft hangen. De Leuvenaars waren grote delen van de wedstrijd beter, maar Malinwa was dodelijk efficiënt. Het rukt op naar een voorlopige elfde plaats, terwijl Leuven zeventiende blijft.

Bij KV Mechelen, waar Van Damme voor het eerst sinds februari weer in de basis stond, waren ze gebeten om iets te laten zien na de 7-2 pandoering in Anderlecht vorige week. De thuisploeg startte scherp en na minder dan tien minuten leidde dat al tot een doelpunt. Storm ging op wandel langs links, zette Chakla makkelijk in de wind en legde de 1-0 tegen zijn ex-club knap in de verste hoek. OHL kwam heel snel in de buurt van de gelijkmaker. Op een vrijschop van Mercier kopte Rezaei eerst op doelman Coucke, en die laatste bracht ook redding toen Maertens het probeerde in de rebound.

Na twintig minuten was het weer net niet voor de Leuvenaars. Een schot van Maertens strandde op de paal. De bezoekers bleven aandringen. Op een vrije trap van alweer Mercier kopte Ozcakar net over. Op het halfuur was het nog eens aan KV. Schoofs bediende Cuypers met een prima balletje, maar de spits controleerde slecht.

OHL was de betere ploeg van de eerste helft, maar op slag van rust verdubbelde Mechelen op een diefje zijn voorsprong. Bateau stuurde Mrabti diep. Bij Leuven stond Ozcakar te slapen en kwam doelman Romo ook nog eens veel te ver uit. Mrabti profiteerde, kapte Romo uit en maakte handig 2-0.

De Leuvenaars bleven ook na de pauze domineren. Eerst ging Tamari op wandel. De Jordaniër ging neer na een duwtje van Bijker en hoopte op een strafschop, maar het contact was te licht om de bal op de stip te leggen. Daarna kwam Rezaei voor Coucke te staan, maar hij mikte op de Mechelse doelman. Met het uur in zicht, verdween het tempo wat uit de wedstrijd. KV Mechelen maakte geen enkele aandrang om het spel nog te maken, en OHL was niet bij machte om de wedstrijd alleen te dragen. Mercier probeerde het met een schot van ver, maar het leek eerder een wanhoopsschot.

Rood Chakla

Twintig minuutjes voor tijd kwam de thuisploeg er wat door. Niet dat het meteen tot groot gevaar leidde. Storm rukte wel eens goed op aan zijn linkerkant, maar er kon niemand bij zijn voorzet. Bij OHL haalde invaller Kaba stevig uit, maar Coucke kon wegboksen. Ook collega-invaller Schrijvers deed een poging, maar zijn schot ging richting dak van de tribune. De bezoekers konden geen antwoord meer formuleren op de dubbele achterstand en blijven hangen op een zeventiende plaats. In het slot kreeg Chakla zelfs nog rood voor een tackle op Bijker waarbij geen enkele intentie was om de bal te spelen.

In Leuven moeten ze zich stilaan zorgen gaan maken na hun 7 op 24, zeker als je weet dat ze volgende week naar Club Brugge moeten. KV Mechelen schenkt zichzelf wat ademruimte en is minstens tijdelijk weg uit de kelder van het klassement.