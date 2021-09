“Opklaringen en wolkenvelden bij vrij warme temperaturen”

De kans is groot dat het vandaag overal in Limburg heel de dag droog blijft. Het is echter afwachten hoeveel ruimte de zon in de loop van de dag per regio zal krijgen.

Vooral voormiddag kunnen de opklaringen op vele plaatsen breed zijn. Namiddag zullen er in de meeste streken waarschijnlijk meer wolken opdagen. Met name in het zuiden van de provincie zal de zon het dan sowieso moeilijk krijgen waardoor de temperatuur in die omgeving ook een graadje minder hoog kan scoren.

De maxima komen afhankelijk van de bewolkingsgraad ergens tussen 20 en 22°C uit. Daardoor mogen we dus wél opnieuw van een warme dag spreken. De wind waait aanhoudend uit het oosten en is meestal zwak tot soms eens even matig van kracht.

Tijdens de nacht naar maandag blijven er veel lage wolken aanwezig. Deze wolkendeken zorgt ervoor dat het niet kouder wordt dan 14 à 15°C.

Bekijk hier ook het weerbericht van de komende dagen.