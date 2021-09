Zaterdag stelden Daan Engelen en Daan Swinnen in jongerencentrum De Bak het OverKop-huis voor. — © gvb

Peer

In het Peerse jongerencentrum De Bak opende zaterdag een OverKop-huis, en dit als éérste van de 25 nieuwe fysieke OverKop-locaties in Vlaanderen. In een OverKop-huis vinden jongeren tot 25 jaar niet alleen een fijne ontmoetingsplek, maar ook een deskundig oor om er lucht te geven aan mentale problemen.