Vrouw beweert dat ze vriend van vermiste Gabby Petito (22) een lift gaf: “Hij zei dat hij enkele dagen alleen had gekampeerd”

Het verhaal over de verdwijning van Gabby Petito (22) uit Florida begint meer en meer op een thriller te lijken. Nu haar vriend en hoofdverdachte Brian Laundrie zelf verdwenen is, zegt een getuige dat ze de man een lift gaf kort nadat Gabby voor het laatst contact had met haar familie.

Miranda Baker beweert op TikTok dat zij en haar vriend eind augustus Brian Laundrie, de verloofde van de vermiste Gabby Petito (22), hebben opgepikt aan een van de natuurparken die Gabby en Brian bezochten. Laundrie stond te liften en bood het koppel zelfs 200 dollar aan om te mogen meerijden. Hij moest naar Jackson, zo’n vijftien kilometer verderop.

Onderweg vertelde hij dat hij op roadtrip was met zijn verloofde maar dat hij een paar dagen alleen had gekampeerd terwijl zij in hun kampeerwagen aan het werken was. Petito verdiende de kost als influencer en was gespecialiseerd in reizen.

“Hij zei dat hij dagenlang langs de Snake River had gewandeld en dat hij hun kampeerwagen in Jackson stond”, zegt Baker

Miranda Baker is nu pas met haar verhaal naar buiten gekomen omdat ze hoorde dat de man vermist is en ze hem herkend had op foto.

Laundrie is sinds enkele dagen zelf spoorloos verdwenen. Volgens de familie van Petito wellicht ondergedoken om aan de politie te ontsnappen.

Ze blijven er bij dat hij meer weet over de mysterieuze verdwijning van hun dochter.

Zijn ouders zeggen dat ze niet weten waar hun zoon is.

Volgens de politie kreeg het koppel half augustus ruzie. Wat er nadien gebeurd is, blijft een raadsel. Zeker is dat Laundrie begin september plots alleen thuis kwam en niet wist waar zijn vriendin was, zo beweerde hij.

