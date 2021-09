Eli Iserbyt scoort twee op twee met winst in Ethias Cross in Beringen

Eli Iserbyt heeft zijn tweede zege van het seizoen binnengehaald. Op de historische mijnsite in Beringen was hij de beste, voor Lars van der Haar en Daan Soete. Toon Aerts en Michael Vanthourenhout werden uit koers geslagen met materiaalpech.

Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen - Bingoal) heeft in Beringen zijn tweede zege van het seizoen binnengehaald, na eerdere winst in de Rapencross van Lokeren. De Nederlander Lars van der Haar werd tweede, Daan Soete knap derde.

Michael Vanthourenhout nam de kopstart nam. Achter hem volgden Toon Aerts en Eli Iserbyt gezwind. Laurens Sweeck sprintte naar voor en nam het voortouw in de tweede ronde. Toon Aerts volgde in zijn spoor, Iserbyt en Vanthourenhout volgden op vier seconden. Tot het noodlot toesloeg bij Vanthourenhout. Hij kende technische problemen en verloor zo alle kansen op een goed resultaat. Aerts had ondertussen Sweeck van zich af geschud, maar kreeg wel het gezelschap van Iserbyt. Ook Sweeck vocht terug en met nog drie ronden te rijden waren er drie koplopers. Tot Aerts zijn voorband voelde leeglopen.

Iserbyt nam afstand van zijn ploegmakker Sweeck en vloog alleen de mijnterril op. Van der Haar, die in het begin van de cross zijn schouder even uit de kom haalde en hem er zelf weer in plaatste, begon aan de slotronde met een achterstand van 15 seconden. In de strijd voor plaats drie vochten Sweeck en Soete een leuk duel uit. Aerts reed radeloos rond met een nieuwe lekke voorband. Iserbyt kwam niet meer in de problemen en bolde als eerste over de meet. Hij volgt Toon Aerts op de Beringse erelijst op.