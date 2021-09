Ruben Bemelmans opent Davis Cup-duel tegen Bolivië met nederlaag

België staat in het Paraguayaanse Asuncion op een 1-0 achterstand in het Davis Cup-duel met Bolivië. Ruben Bemelmans (ATP-221) leed een 6-3, 6-4 nederlaag tegen Hugo Dellien (ATP-144). De Genkenaar was niet opgewassen tegen de Boliviaanse nummer één.

In de tweede wedstrijd staat Zizou Bergs (ATP-191) tegenover Murkel Dellien (ATP-1332). De Lommelaar tracht de bordjes terug op gelijke hoogte te brengen. Bolivië en België strijden in Wereldgroep I om een plaats in de barrages voor een plaats in de Davis Cup Finals 2022, de verliezer zal moeten aantreden in de barrages van Wereldgroep I.