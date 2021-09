Van der Poel positief gestemd na test in Primus Classic: “Ik ben blij met de vooruitgang”

Rugpijn of niet, als Mathieu van der Poel aan de start staat, is het om te koersen. In de Primus Classic opende hij de finale op drieënveertig kilometer van het einde met een stevige versnelling. Julian Alaphilippe sprong meteen op het wiel. “Er is op de klimmetjes echt hard gereden”, aldus Van der Poel. “Dit was een pittige koers.”

Met drieëntwintig kilometer te gaan, reed Van der Poel lek. “Een leegloper waar ik al even op aan rijden was. Ik moest van voorwiel wisselen en voor mij was het daar gedaan.” Hij sprintte wel nog naar een achtste plaats.

Na de koers verzamelde pers en publiek meteen aan de bus van Alpecin-Fenix. De grote vraag was natuurlijk: is de rug nu stabiel genoeg om volgend weekend te starten op het WK? Een sluitend antwoord kon hij daar nog niet op geven: “De kans dat ik rijd is groter dan vorige week. Mijn rug was vrij oké, ik heb nu minder last dan een week geleden, maar deze wedstrijd was ook minder belastend. Ik wacht morgen af. (dan rijdt Van der Poel in de Gooikse Pijl, red.) Daarna neem ik een beslissing.”

Pijnvrij is hij zeker niet. Afgelopen week kon Van der Poel pas vanaf woensdag trainen en werd hij ook twee keer behandeld bij de kinesist: “Dan voel ik dat de spanning eraf gaat. Ik heb ook veel liggen trainen bij de kine om de rugspieren zo sterk mogelijk te krijgen. Het gaat traag, maar ik ben wel blij met de vooruitgang.”

Los van de rug is het ook conditioneel voor Van der Poel een race tegen de klok. Ook daarin was de test in Impanis bevredigend. Achtste is minder dan de eerste plaats in de Antwerp Port Epic. “Maar”, zo gaf Van der Poel aan, “dit was een andere koers met best grote namen aan de start. Ik had niet veel overschot, maar ik heb de voorbije week ook drie keer lang getraind. Ik was niet super fris, maar op de bepalende momenten zat ik er wel bij.”

Van der Poel probeert koersritme in te halen waar hij kan. Dit weekend de dubbel Impanis -Gooikse Pijl. Dinsdag wellicht ook nog de GP Denain: “Mijn voorbereiding zal niet ideaal zijn, maar ik zal er wel alles aan gedaan hebben om klaar te zijn.”

Het parcours van de GP Impanis overlapte vandaag deels met dat van het WK volgende week. Zo kon Van der Poel onder meer de kasseien van de Moskesstraat al eens testen: “Ik heb hier vaker gekoerst, dus ik ken de hellingen al. Maar met de afstand van het WK gaat het pijn doen.”

Van der Poel wel of niet op het WK, het scheelt uiteraard een slok op de borrel. Wout van Aert liet al weten dat hij hoopt dat zijn eeuwige rivaal er gewoon bij is. Een uitspraak die Van der Poel kon waarderen: “We weten wat we aan elkaar hebben. We zijn beide het type dat altijd doorrijdt en koers probeert te maken. Wout zou zeker een mooie wereldkampioen zijn.”