Beerschot als ratten in de val na nieuwe nederlaag tegen KV Oostende

Als Ratten in de val: ook aan zee kon Beerschot niet winnen. KV Oostende droogde de bezoekers af met 3-1 na snelle twee goals tijdens de openingsfase, waardoor de bezoekers nu écht wel in de penarie zitten onderin het klassement. Met amper één puntje kan de concurrentie nog verder weg huppelen. Voor KVO was het dan weer de eerste zege in vier matchen.

De cijfers van KV Oostende en Beerschot kleurden bloedrood: de kustformatie had al drie keer na elkaar verloren, de bezoekers uit Antwerpen zelfs vijf keer. Na het ontslag van Peter Maes aasde Beerschot op een frisse start, maar daar bleek aan zee helemaal geen sprake van. Zeven minuten: zo lang duurde het vooraleer de bezoekers 2-0 op achterstond stonden én er relletjes in de tribune uitbraken. Eerst had Gueye een penalty omgezet na een fout op Bätzner en een interventie van de VAR, daarna forceerde de Senegalees eigenhandig de 2-0. Zijn kopbal werd eerst nog gepareerd, Capon was goed gevolgd en duwde binnen. Het vieren voor het uitvak was niet nodig, maar de bekertjes die richting de Oostendse hoofden werden gegooid evenmin. Het gevolg: losgeslagen fans die dreigden het terrein te bestormen. Het incident was gelukkig snel in de kiem gesmoord: de omroeper van dienst had gewaarschuwd dat de ref de match kon stil leggen.

Onder impuls van sterke Gueye

De actie van de supporters was voor de rust trouwens het meest dreigende wat Beerschot kon voorleggen: de Ratten waren helemaal nérgens. KV Oostende controleerde, voetbalde aardig en duwde door wanneer het daar zin in had. Onder impuls van een sterke Gueye werden tijdens de eerste helft nog een aantal kansjes afgedwongen, al bleek de 3-0 minder gemakkelijk dan die twee eerste treffers. Op het halfuur bloedde de match zelfs een beetje dood: KVO zat in een zetel, Beerschot kon gewoon niet beter. De rust en een peptalk van coach ad interim Marc Noë moest soelaas én terug wat schwung in de match brengen.

Dat lukte: de bezoekers kwamen gevaarlijk uit de kleedkamer, en kort na de rust volgden twee goede pogingen. Eerst mocht Hubert opgelucht ademhalen dat Beerschot een mislukte interventie niet afstrafte, daarna zweefde de Oostende goalie goed naar de kruising na een prima uithaal van buiten de zestien. Lang duurde dat aanvalsoffensief niet: Beerschot haalde het voet al snel van het gaspedaal, en KV Oostende mocht vanaf het uur weer doen waar het zin in had. Zo ook bij de 3-0: Gueye en Ambrose combineerden rustig in de zestien en brachten de bal bij Amade, die er met een lage schuiver 3-0 van maakte. Veel te eenvoudig allemaal: Oostende had het geschenk maar uit te pakken. Het slotkwartier bood zich aan als een maat voor niets. De thuissupporters konden al vieren, bij KVO kreeg uitblinker Gueye een open doekje bij z’n vervanging. Beerschot slaagde er wel nog in om te milderen: tien minuten voor tijd kreeg Soumare de bal nipt over de lijn, al werd het doelpunt wel pas anderhalve minuut later toegekend na een interventie van de VAR. Door de zege doet KV Oostende een prima zaak: het maakt een sprongetje in het klassement richting top-8, terwijl Beerschot nu wel in érg vieze papieren zit. Met één schamel puntje wordt het een seizoen lang vechten tegen degradatie.