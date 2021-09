Florian Sénéchal klopt Tosh Van der Sande en Jasper Stuyven in de Primus Classic in Haacht

De Primus Classic kon rekenen op een deelnemersveld om ‘u’ tegen te zeggen. Van Alaphilippe over van der Poel tot pakweg Jasper Stuyven. Een soort van generale repetitie voor de WK wegrit van volgende zondag, want ook nu verliep het parcours in het Hageland langs de Smeysberg, de Moskesstraat en de Bekestraat. Met het mooie koersweer tussen startplaats Brakel en de aankomst in Haacht was het wachten tot de heuvelzone vooraleer de grote namen zich roerden. Een kopgroepje van zes renners, waaronder onze landgenoten Gerben Thijssen en Sébastien van Poppel, mocht aanvankelijk op het gemakje een tweetal minuten voor de rest uitrijden. Maar daar kwam dus verandering in toen de heuvelzone in zicht kwam. De koplopers waren voor ze het goed en wel beseften gegrepen door het aanstormende peloton. Op de Muur van Waver en de daarna komende kasseienstrook van de Moskesstraat kregen we een nieuwe en meer bekendere kopgroep. Onder meer Ballerini, De Bondt, Claeys en Gogl hielden een goede vaart in hun vlucht.

Van der Poel komt piepen

Ondanks dat Mathieu van der Poel tot dusver een redelijk anonieme koers reed en achteraan postvatte, komt de Nederlander bij de tweede passage over de Moskesstraat samen met een gas gevende Vanmarcke vooraan rijden. Die inzet had ook effect want de kopgroep lag op 20 seconden voor het grijpen. Op de Hulstheide gaf van der Poel andermaal van jetje. Samen met Alaphilippe sloeg hij een klein kloofje maar de Fransman bedacht zich al snel waardoor de aanval door de anderen in de kiem gesmoord werd. Al kwam er iets later wel een nieuwe orde in de kopgroep. Enkel Ballerini bleef over en kreeg onder meer het gezelschap van Alaphilippe, van der Poel, Honoré, Stybar, Sénéchal, Stuyven en Van der Sande. Het was Deceuninck-Quick Step dus menens.

En de troepen van Lefevere hadden niet veel later al af te rekenen met een concurrent minder. Van der Poel moest echter de strijd staken na een lekke band. Mikkel Honoré liet die gelegenheid niet liggen om een aanval op poten te zetten. Zo ontstond er een select groepje van vijf renners met Stuyven, Van der Sande, Sénéchal en Clarke.

Teamwork ten top

Clarke moest er in de finale af en omdat de achtervolgers met Alaphilippe en een opnieuw aangesloten van der Poel al op een minuutje volgden, zat de winnaar vooraan. Het werd een echt kat-en-muisspel met veel aanvallen die elke keer opnieuw gepareerd werden. Buiten de laatste. Honoré zette uitstekend aan, waarna Sénéchal vlot overnam van zijn Deense ploegmakker en een sterke Van der Sande in de sprint klopte. Jasper Stuyven werd op de achtergrond derde, voor Honoré.