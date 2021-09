Halvorsen wint in Ronde van Slovakije, Sagan is de nieuwe leider

Kristoffer Halvorsen heeft de derde etappe in de Ronde van Slovakije gewonnen. De 25-jarige Noor haalde het in de sprint voor Kaden Groves en Peter Sagan. De Slovaak van BORA - hansgrohe neemt de leiderstrui over van de Colombiaan Alvaro Hodeg.

Deceuninck - Quick-Step loodste sprinter Hodeg perfect door de bochtige finale, maar de Colombiaan zette te vroeg aan en zag nog drie renners voorbijsnellen. Kristoffer Halvorsen mocht victorie kraaien nadat een fotofinish uitsluitsel bracht. Voor de Noor is het zijn eerste zege in ruim twee jaar. Eerder won hij een rit in de Ronde van Noorwegen in juni 2019, een etappe in de Herald Sun Tour (2019), Handzame Classic in 2017 en de GP d’Isbergues (2016). Ex-wereldkampioen Peter Sagan werd derde en is de nieuwe leider dankzij de bonificatieseconden onderweg. Hij telt nu twee tellen voorsprong op Alvaro Hodeg in de ronde van zijn thuisland.