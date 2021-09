“Met jou erin wordt het Gay 3”: steeds meer kijkers ergeren zich aan Gordon, maar dat is zijn handelsmerk

Als Gordon (53) in je programma zit, kan je er donder op zeggen dat zijn passage niet onopgemerkt zal blijven. En zie: de manier waarop de Nederlandse tv-maker zich van zijn taak als jurylid kwijt in K2 zoekt K3, niet kijkend op een aangebrande mop of meer of minder, kan lang niet iedereen bekoren. Nu is dat voor zelfbenoemde olifant in de porseleinwinkel niet meteen nieuws: waar hij gaat, volgen relletjes. Dat is al jaren zo.