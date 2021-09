Kylian Mbappé onzeker voor topper tegen Lyon, zondag hakt coach Pochettino knoop door

PSG-ster Kylian Mbappé is onzeker voor de topper in de Ligue 1 van zondag, thuis tegen Olympique Lyon. Dat heeft coach Mauricio Pochettino zaterdag verklaard op de persconferentie daags voor de clash. De Franse aanvaller blesseerde zich woensdag aan de voet in het Champions League-duel tegen Club Brugge, dat op 1-1 eindigde.

“Hij heeft zaterdagochtend met de groep getraind, met inachtneming van elke voorzorgsmaatregelen”, verklaarde Pochettino. “We zijn tevreden over hoe het evolueert. Morgen (zondag) zullen we bekijken of hij in de selectie zal zitten.”

De 22-jarige aanvaller, die dit seizoen al vier keer kon scoren, moest in de match tegen Club Brugge na 51 minuten noodgedwongen vervangen worden. Na de wedstrijd zei Pochettino dat Mbappé zijn enkel wat had “verdraaid”.

Tegen het Lyon van Jason Denayer ontbreken verdedigers Sergio Ramos en Juan Bernat en middenvelder Marco Verratti nog vanwege blessures. Lionel Messi maakt zich op voor zijn eerste thuismatch in het shirt van PSG.

