Movistar ontbindt contract Miguel Angel Lopez na bizarre opgave in Vuelta

De Colombiaan Miguel Angel Lopez (27) is per 1 oktober geen renner meer van het Spaanse Movistar. Dat heeft het team bekendgemaakt via een persbericht.

De Colombiaan kwam tijdens de recente Vuelta in het nieuws met een opgave in de voorlaatste etappe. Lopez stond bij de start van de etappe nog op de derde plaats maar door een coup van Bahrain-Victorious donderde hij alsnog van het podium af terwijl ploegmaat Enric Mas zijn tweede plaats wel kon veiligstellen. Een boze Lopez stapte prompt van de fiets, leek nog even zijn weg te zullen hernemen maar besloot dan alsnog om uit de wedstrijd te stappen.

Die handeling is hem duur komen te staan. Na overleg tussen het team en het management van de renner werd besloten het contract te ontbinden. Lopez zou volgens bepaalde bronnen intussen dicht bij een terugkeer naar zijn vorige werkgever Astana staan. (gvdl)