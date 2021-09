Mathieu van der Poel voor de Primus Classic: “Toch tevreden met de week die ik heb gehad”

Ook vandaag in de Primus Classic met start in Brakel en finish in Haacht zal de prestatie van Mathieu van der Poel met een vergrootglas gevolgd worden. De Nederlander is nog steeds op zoek naar een antwoord op de vraag of het zin heeft om volgende week aan de start van het WK te staan.

Van der Poel hervatte vorige zondag de competitie in de Antwerp Port Epic. Een aanslepende rugblessure had hem sinds zijn val op de Spelen in Tokio langer van de fiets gehouden dan goed was voor lichaam en hoofd. Maar kijk, Van der Poel won vorige week al meteen. “Maar de eerste twee dagen na de Port Epic waren niet zo goed, daarna ging het iets beter”, zei de kopman van Alpecin-Fenix vanmiddag bij de start in Brakel. “Die reactie had ik wel verwacht. De Epic was niet de beste koers om er terug in te komen. Maar dat was ook mijn bedoeling. ’s Avonds was alles redelijk stijf.”

De Nederlander was al bij al tevreden met hoe zijn lichaam reageerde. “Dinsdag kwam de training nog te vroeg maar woensdag en donderdag heb ik mijn geplande trainingen kunnen afwerken. Ik ben best wel tevreden met de week die ik heb gehad.”

Ook dit weekend - met vandaag de Primus Classic en morgen de wedstrijd in Gooik - is voor Van der Poel een test. “Dat klopt. En in principe staat Denain dinsdag ook nog op de planning maar dat is nog niet honderd procent zeker. Dat zal afhangen van hoe dit weekend verloopt. Ik bezie de wedstrijd van vandaag alleszins als een serieuze waardemeter. Stuyven, Alaphilippe, Deceuninck met een sterk blok… Het niveau ligt hier al een pakje hoger dan vorige week.”

(jpdv)