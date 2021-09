30+40+40: zoveel miljoen euro gaat Leo Messi verdienen bij PSG in drie jaar tijd

Lionel Messi blijft dankzij zijn transfer naar PSG een grootverdiener. Volgens de Franse sportkrant L’Equipe kan de Argentijn in een periode van drie jaar in totaal 110 miljoen euro verdienen.

Messi verdient volgens L’Equipe dit jaar 30 miljoen euro, onderverdeeld in 25 miljoen loon en 5 miljoen bonussen. Een klein deel van dit bedrag zou hij uitbetaald krijgen in ‘cryptocoins’. Volgend seizoen zou zijn wedde oplopen tot 40 miljoen en als hij zijn optie licht voor een derde seizoen in Parijse loondienst, dan zal hij ook in zijn derde jaar 40 miljoen op de rekening mogen bijschrijven.

Deze bedragen komen overeen met wat hij destijds bij Barcelona verdiende en staan los van de persoonlijke sponsordeals die Messi mag afsluiten. Messi moest bij Barcelona vertrekken omdat hij door de verstrengde regelgeving vanuit de Spaanse federatie te zwaar woog op het budget van de Catalaanse voetbalclub.(gvdl)