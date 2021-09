Slotrit Ronde van Luxemburg gewonnen door David Gaudu, eindzege Almeida niet meer in het gedrang

De slotetappe van de Ronde van Luxemburg, met start in Mersch en aankomst in de hoofdstad, werd gewonnen door de Fransman David Gaudu. De Portugees Joao Almeida finishte tweede en stak namens Deceuninck - Quick Step de eindzege op zak.

Lekker weertje, selectief parcours en een peloton dat er nog eens zin in had. Toch was het een peloton van een vijftigtal renners dat zich aanbod voor de laatste helling richting Luxemburg Stad. Nairo Quintana probeerde nog de klassementsmannen te verrassen maar Almeida heerste. Na de top van de laatste helling liep het nog samen. Met een late uitval verraste David Gaudu alsnog de sterksten van het peloton, Joao Almeida finishte knap tweede en gaf zijn eindzege nog een beetje meer glans. (gvdl)