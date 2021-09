De Wever optimistisch dat Vlaamse geesten zullen rijpen voor confederalisme

N-VA-voorzitter Bart De Wever is “optimistisch” dat de geesten in Vlaanderen de komende jaren zo zullen rijpen dat na de verkiezingen van 2024 stappen naar het confederalisme mogelijk zijn. “De verarming van Vlaanderen door de federale stilstand zal zo tastbaar worden dat niemand het zonlicht nog zal kunnen loochenen”, verklaarde De Wever zaterdag op een partijbijeenkomst in Brussel.

Na de gezinsdag vorige week in Plopsaland blies N-VA zaterdag verzamelen in Tour & Taxis. De Vlaams-nationalistische partij bestaat intussen 20 jaar en organiseerde rond die verjaardag een academische zitting. Op de gastenlijst stonden ook buitenlandse sprekers, zoals voormalig Beiers cultuur- en onderwijsminister Monika Hohlmeier (CSU) en voormalig Tweede Kamerlid Han ten Broeke (VVD).

In zijn slotwoord blikte voorzitter De Wever terug op de voorbije 20 jaar, waarin N-VA uitgroeide van minipartij naar de leidende formatie in Vlaanderen, die sinds 2014 de minister-president levert. Er is echter een grote maar, aldus De Wever. “Tijdens onze twintig levensjaren als partij zagen we het federale niveau van kwaad naar erger gaan. Er is niets meer over van wat ooit de Belgische democratie is geweest.”

Bij de vorming van de Vivaldi-regering werd voor De Wever op dat vlak het dieptepunt bereikt. En zoals zijn partij al vaker verklaarde, gelooft De Wever niet dat de federale regering noodzakelijke structurele hervormingen zal doorvoeren, met nefaste gevolgen voor het noorden van het land. “Iedere dag dat België als een stuurloos schip voor pampus ligt, smelt het geld van de Vlaamse spaarder verder weg in de steeds diepere put.”

Maar De Wever is niettemin optimistisch. “De tijd is rijp. De verarming van Vlaanderen door de federale stilstand zal zo tastbaar worden dat niemand het zonlicht nog zal kunnen loochenen. De democratische tegenstelling tussen Vlaanderen en Wallonië zal zo groot worden dat niemand nog geloofwaardigheid kan geven aan het federaal bestuur”, gelooft de voorzitter. En daarom kan enkel het confederalisme een oplossing bieden, met N-VA als enige partij die daarvoor kan zorgen, aldus De Wever.