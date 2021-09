Moeder doodt drie dochtertjes na hotelquarantaine

De veertigjarige Lauren Dickason was nog maar net met haar man Graham en drie dochters van Zuid-Afrika naar Nieuw-Zeeland verhuisd. Ze kwamen half augustus aan en moesten eerst een quarantaineperiode van 14 dagen doorbrengen in een hotel.

Een week later gebeurde het ondenkelijke. Vader Graham, een chirurg, kwam om 22 uur ’s avonds thuis waar hij zijn drie dochters (een meisje van 6 en een tweeling van 2 jaar) aantrof. Hij belde de hulpdiensten, maar de meisjes waren al overleden.

De moeder van de meisjes werd naar het ziekenhuis gebracht. Zij verkeert in een stabiele toestand. Afgelopen week werd ze beschuldigd van de moord op haar dochters. Ze moet binnenkort voor de rechtbank verschijnen.

De grootmoeder van de meisjes zegt dat de familie momenteel nog probeert te begrijpen wat er gebeurd is. “Het is nog niet doorgedrongen. We zijn in shock.”