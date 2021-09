Hermien Peters en Lize Broekx veroveren brons op K2 500m tijdens WK kajak

Hermien Peters en Lize Broekx hebben zaterdag de bronzen medaille behaald op de K2 500 meter tijdens de wereldkampioenschappen kajak in de Deense hoofdstad Kopenhagen.

De Belgen finishten in de A-finale in 1’42”15. Daarmee waren ze 1”63 trager dan de Hongaren Danuta Kozak en Tamara Csipes, die het goud pakten in 1’40”52. Het zilver was voor de Wit-Russinnen Volha Khudzenka en Maryna Litvinchuk (1’40”70).

Peters en Broekx werden afgelopen zomer negende op de Olympische Spelen op deze afstand. Op het WK van 2019 in Szeged eindigde het duo op de vierde plaats. (belga)