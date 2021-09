Philip Mestdagh stopt als bondscoach van de Belgian Cats. Dat meldt Basketball Belgium.

“We voelen dat het tijd is voor een nieuwe wind”, verklaart General Manager Koen Umans. “Philip heeft de Belgian Cats samen met de ganse staf op het mondiale niveau gebracht: 89 interlands op de teller met een zesde plaats op de wereldranking. De mooiste pagina’s van de Belgische basketbalgeschiedenis dragen zijn stempel. We houden eraan om Philip uitdrukkelijk te bedanken voor zijn jarenlange inzet. Hij hoort in onze Hall of Fame voor hetgeen hij met de Belgian Cats bereikt heeft. De verkiezing als Coach van het Jaar 2020 over alle sporten heen onderstreept de appreciatie voor de persoon en de erkenning van zijn impact door het sportlandschap in de meest brede vorm.”

Onder Mestdagh kwalificeerden de Belgian Cats zich in 2017 voor het eerst in tien jaar opnieuw voor een EK. Na een bronzen EK-medaille werden de Belgische basketvrouwen een jaar later vierde op het WK. In 2019 eindigden Emma Meesseman en co. op de vijfde plaats op het EK. En in 2020 plaatsten ze zich in Oostende voor het eerst in de geschiedenis voor de Olympische Spelen. Afgelopen zomer strandden de Cats na een nieuwe bronzen EK-medaille in de kwartfinales in Tokio. Na een thriller verloren ze nipt met 86-85 van gastland Japan. Mestdaghs contract liep af na de Spelen. (belga)