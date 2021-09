Toneelgezelschap Rommedom laat middeleeuws wagenspel herleven

Voor toneelvereniging Rommedom uit Eigenbilzen was het even op de tanden bijten de afgelopen maanden. “Zoals in meerdere sectoren lag ook de toneelwereld volledig stil. Gelukkig hadden we nog net voor de eerste lockdown, begin 2020 onze laatste productie kunnen brengen. In tussentijd hielden we contact met onze ploeg via Whatsapp en zo werd er gebroed op een eyecatcher om te laten zien dat we er als toneelgroep nog steeds staan en er heel veel zin in hebben om weer op de planken te staan”, lacht coördinator René Souverijns.

Middeleeuws theater

De creatieve ploeg werkte het ‘wagenspel’ concept verder uit. “Ook een beetje uit noodzaak omdat we niet wisten welke maatregelen nog zouden van kracht zijn. Met een openluchttoneel opteerden we ook voor een stukje zekerheid. Het wagenspel is een oud begrip dat teruggrijpt naar de middeleeuwen toen toneelopvoeringen werden gebracht bij een ommegang op een verplaatsbare wagen, vaak een platte hooiwagen. Het gaat dan ook om een korte opvoering met de nodige humor”, aldus voorzitter Frans Swennen van Rommedom. Maar al snel werd duidelijk dat er veel veranderd is sinds de middeleeuwen. Souverijns: “Een echte ouderwetse wagen voldeed niet echt aan veiligheid, dus hebben we het geheel verstevigt en omgebouwd tot een openlucht toneel. De acteurs worden in middeleeuwse kledij gehesen en het publiek neemt plaats rondom de wagen op een mega-terras waar ook acteurs zullen integreren. Op die manier wordt je als toeschouwer interactief meegetrokken in het spel waarbij een heks wordt berecht. In de 16de eeuw gebeurde dat door middel van een ‘woag’, een weegschaal waarop personen werden gewogen die van hekserij werden beschuldigd. Het wordt een toneelklucht met een twist. Zaterdag geven we twee en zondag drie opvoeringen.” Iedereen kan er gratis bij zijn op het Julien Schoenaertsplein in Eigenbilzen. (JoGe)

Johnny Geurts