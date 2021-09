Chloé Caulier strandt op WK muurklimmen in halve finales bouldercompetitie

Chloé Caulier heeft zich zaterdagochtend op het wereldkampioenschap muurklimmen in de Russische hoofdstad Moskou niet kunnen plaatsen voor de finale van de bouldercompetitie.

De 24-jarige Caulier, vrijdag vijfde in de kwalificaties, kon zich in de halve finales niet bij de beste zes scharen. Die werken zaterdagavond de finale af. Caulier werd achtste. In november 2020 veroverde Caulier op het EK in Moskou de zilveren medaille in de bouldercompetitie. Nicolas Collin (25ste) en Simon Lorenzi (33ste) strandden vrijdag in de kwalificaties van de bouldercompetitie. Ties Vancraeynest kwam niet in actie.

Paraklimster Pavitra Vandenhoven verzekerde zich vrijdag van haar eerste gouden WK-medaille in de RP1-categorie. Ze haalde het voor de Nederlandse Eva Mol en de Spaanse Marta Peche Salinero. (belga)