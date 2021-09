Serveerster wordt in elkaar geslagen nadat ze toeristen vraagt naar vaccinatiebewijs

Een 24-jarige gastvrouw van het populaire restaurant Carmine’s in New York City, werd in elkaar geslagen door drie Texaanse toeristen nadat ze hen vroeg naar hun vaccinatiebewijs. De drie vrouwen konden dat niet tonen. Nadat de gastvrouw hen een tafeltje buiten aanbood, ontplofte de boel.

De collega’s van de gastvrouw konden haar redden van de drie vrouwen, die haar zowel verbaal als fysiek aanvielen. Niet veel later werden ze opgepakt door de politie. De gastvrouw werd naar het ziekenhuis overgebracht, maar is intussen hersteld. Volgens haar baas is ze wel “erg overstuur”. In New York City is het verplicht om een vaccinatiebewijs te hebben als je binnen wilt dineren. Wie dat niet heeft, kan buiten op een terras terecht. De eigenaar van Carmine’s voorziet alvast bewaking de komende weken, om dergelijke taferelen te vermijden.

(tact)