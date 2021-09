Pieter Devos geeft met polsblessure forfait voor BK jumping

Pieter Devos moet met een polsblessure forfait geven voor het Belgisch kampioenschap jumping, dat volgende week woensdag in Lanaken van start gaat. Devos behaalde met de Belgische jumpingruiters brons op de Olympische Spelen in Tokio en het EK in het Duitse Riesenbeck.

Pieter Devos vermeed vorige week vrijdag een val van een paard, maar forceerde op die manier zijn linkerhand zodanig dat een beentje in zijn hand brak. “Aken is zo’n schitterende wedstrijd dat ik er absoluut wilde bij zijn, maar ik ervaar nu dat het niet mogelijk is om mijn normale niveau te halen”, analyseerde Pieter Devos zijn aantreden van de voorbije dagen op het Wereldfestival van de Paardensport. “Normaal stuur ik de teugel aan met de buitenkant van de hand, maar nu moet ik dit met de middenvinger doen. Het lijkt mij wijselijk twee weken rust in te bouwen en forfait te geven voor het Belgisch kampioenschap. Wellicht kan ik dan in normale omstandigheden deelnemen aan de FEI Nations Cup Finale in Barcelona, die op 1 oktober van start gaat”. (belga)