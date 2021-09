Italiaan Filippo Ganna wil Belgen van wereldtitel houden: “Ga vechten tot de laatste meter”

Filippo Ganna knalde vorig jaar in Imola voor eigen volk naar de wereldtitel tegen de klok. De Piëmontees wil zondag zijn titel graag verlengen in de tijdrit op het WK wielrennen in Vlaanderen. “Ik ga vechten tot de laatste meter”, zei hij vrijdag. “Maar het seizoen was wel al lang.”

Filippo Ganna won vorige week met zijn ploeg de Mixed Team Relay op het EK in Trento en functioneerde er als de grote motor. Daags nadien moest hij vrede nemen met een zilveren medaille in de individuele tijdrit, die gewonnen werd door Stefan Küng. Remco Evenepoel veroverde brons. Ganna is al in de weer sinds de Ster van Bessèges begin februari, heeft intussen 63 koersdagen op de teller (ter vergelijking, Wout van Aert telt er 46), won vier tijdritten (waaronder twee in de Giro) en ook nog één rit in lijn in de Ster van Bessèges. Op de Spelen viel hij naast het podium met een vijfde plek in de tijdrit, maar schitterde hij op de piste met zijn team. Het was Ganna die eigenhandig een verloren situatie alsnog recht zette en goud behaalde in de ploegenachtervolging met Italië. “Het seizoen was al vrij lang en veeleisend”, vertelde Ganna vrijdag. “Ik reed al heel wat wedstrijden en ik denk ook al aan het WK op de piste (20-24 oktober).”

Ganna reed gisteravond nog een rondje op het WK-parcours. — © Instagram Filippo Ganna

Hij wil er op de individuele achtervolging het record opnieuw in handen krijgen dat de Amerikaan Ashton Lambie in augustus op hoogte brak. “Dat neemt niet weg dat ik zondag nog eens alles wil geven. Ik zal vechten tot de laatste meter voor het goud. Ik wil graag mijn titel verlengen.”

Het parcours verkende Ganna nog niet, maar hij bekeek het wel al online. “Het zal anders worden dan het EK in Trento”, weet hij. “Misschien ook iets minder snel omdat het eerste deel me iets technischer lijkt dan de omloop in Italië.”

Eens op het parcours in Vlaanderen zal Ganna zijn mening wellicht nog bijstellen. Het EK in Trento telde 22,4 km, het WK in Imola 31,7 km, zondag wacht 43,30 km. “De afstand moet me niet afschrikken”, vertelde hij na het EK in Trento. “Ik werkte eerder al met succes lange tijdritten af (de tijdrit op het WK in Yorkshire in 2019 telde 54 km en Ganna pakte er brons, op de Spelen werd het na 44 km een vijfde plek). Je moet een goed tempoplan opstellen en dat tempo aanhouden. De verkenning zal veel duidelijk maken.”

Ganna beseft dat het zondag van details zal afhangen. “De verschillen tussen ons zijn niet groot”, stelde hij nog in Trento. “Kijk naar de Olympische Spelen. Primoz Rogic won er met overmacht, maar het verschil tussen plek twee en vijf bedraagt slechts vijf seconden. Details maken het verschil, het draait slechts om seconden.”

Primoz Roglic en Tom Dumoulin zijn er niet bij in Vlaanderen, goed voor respectievelijk goud en zilver op de jongste Spelen. Wil Ganna op het podium belanden of een tweede gouden medaille behalen, dan weet hij wat hem te doen staat en moet hij sneller fietsen dan onze landgenoten Wout van Aert en Remco Evenepoel en de Zwitser Stefan Küng. (belga)