Zwaar verkeersongeval met twee politiewagens op Gentse ring

Het moet een zeer zware klap zijn geweest. Een van de twee politiewagens is tegen een paal die tramleidingen omhoog houdt gebotst. Het voertuig is zwaar beschadigd en het motorblok ligt op het wegdek. De andere combi staat op een wegverhoging. Over de toestand van de inzittenden en de omstandigheden is voorlopig nog niets bekend. De Gentse politie communiceert pas later op de dag.

