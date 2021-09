Topmodel Doutzen Kroes: “Ik laat me niet dwingen om coronavaccin te nemen”

Doutzen Kroes heeft na een mediastilte van ruim een half jaar weer eens van zich laten horen. Het Nederlandse topmodel (36) zette vrijdag een lang bericht op Instagram waarin ze zich uitspreekt tegen het coronavaccin. Daarbij roept ze anderen op haar voorbeeld te volgen en zich ook “uit te spreken voor hun vrijheid”.

Kroes noemt de afgelopen maanden zonder sociale media “zeer vredig”, maar voelde zich door de aangekondigde coronamaatregelen toch genoodzaakt om weer online van zich te laten horen. Zo zegt het topmodel onder meer dat ze “de ongerechtigheid die zich voor onze neus afspeelt niet langer meer kan negeren”.

Naar eigen zeggen hebben andere mensen Kroes de “hoop en kracht” gegeven om zich uit te spreken. “Ik laat me niet dwingen om het coronavaccin te nemen”, schrijft ze stellig. “Ik laat me niet dwingen om mijn gezondheid te bewijzen om zo mee te kunnen doen in de samenleving. Ik accepteer niet dat mensen vanwege hun medische status worden buitengesloten.”

Het is niet de eerste keer dat Kroes omstreden uitspraken doet tijdens de coronapandemie. Zo noemde het model coronatesten bij kinderen “diep triest” en suggereerde ze dat de media, de farmaceutische industrie, regeringen en grote bedrijven verkeerde motieven zouden nastreven.