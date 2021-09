Ex Bridget Maasland getuigt over affaire: “André Hazes loog dat hij vrijgezel was”

Anderhalf jaar na de breuk met André Hazes doet Bridget Maasland nu een boekje open over hun roemruchte affaire. De Nederlandse presentatrice verwijt de volkszanger onder meer dat hij nooit voor haar is opgekomen en dat hij loog over zijn relatiestatus. “Ik was echt teleurgesteld dat iemand je zo op een voetstuk kan zetten en daarna zo over je heen kan lopen.”

De kortstondige relatie tussen André Hazes (27) en Bridget Maasland (46) hield Nederland begin 2020 flink in zijn greep. De volkszanger had zijn gezin de rug toegekeerd voor een avontuur met de presentatrice van onder meer RTL Boulevard. Lange tijd hield Bridget de lippen stijf op elkaar, maar anderhalf jaar – en talloze “gesprekken met de psycholoog” – later blikt ze terug op de tijd met André, die na een tijdje ook Bridget weer inruilde voor zijn “ex” Monique Westenberg.

In de podcast ‘Dit komt nooit meer goed’, gepresenteerd door Malou Holshuijsen en Roos Schlikker, wordt de presentatrice gevraagd naar haar relatie met Hazes. “Hij heeft me toen voorgelogen en gezegd dat hij vrijgezel was en vrij in het leven stond. Later bleek natuurlijk dat dat niet zo was. En uiteindelijk ging hij zelfs weer terug naar zijn ex – wat dus blijkbaar helemaal niet zijn ex was. Maar ja, dat had ik toen nog niet door.”

© Hollandse Hoogte / Anneke Janssen

Dreigbrieven

Dat was volgens Maasland het moment waarop ze dacht: dit komt nooit meer goed. “Het zorgde ook voor verdeeldheid in Nederland, plots had iedereen er ook een mening over, terwijl niemand er eigenlijk bij was. Toen is er zo veel gebeurd. Dreigbrieven thuis, aan het adres van mijn zoon, van mijn ouders, doodsbedreigingen, inbraken, vernielingen... er zijn heel veel nare dingen gebeurd.”

Op een gegeven moment kwamen er volgens Bridget zelfs mensen haar huis binnengeslopen. “Ik wist natuurlijk niet of die kwamen om mijn huis leeg te roven, of dat misschien een ex dacht: oh, we gaan even wat vereffenen. (...) Ik wist op een gegeven moment niet meer wat nou echt was, of wat daarmee te maken had. En toen heb ik echt voor het eerst in mijn leven gedacht: dit komt nooit meer goed. Hoe kan ik dit nog rechtbreien? Gevoelsmatig, dus voor mezelf, dat ik weer stevig in mijn schoenen zou staan.”