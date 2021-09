Vlaanderen zal eerder het rijk der vrijheid bereiken, met dank aan Van Quickenborne

Na het Overlegcomité van gisteren gaan de drie regio’s in ons land definitief hun eigen weg. In een Vlaams café worden mondmaskers vanaf oktober verbannen, terwijl het in Wallonië wellicht wel nodig blijft. In Brussel moet je zelfs een coronapas op zak hebben om op café te kunnen. De torenhoge vaccinatiegraad leidt er rechtstreeks toe dat Vlaanderen veel sneller verlost zal zijn van alle regeltjes.