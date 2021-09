Nog honderden Belgen vast in Kaboel

Er zitten nog 475 “mensen onder de verantwoordelijkheid van België” vast in de Afghaanse hoofdstad Kaboel. Dat blijkt uit een telling van Buitenlandse Zaken, zo schrijft Le Soir zaterdag. Afghanistan viel ruim een maand geleden in handen van de taliban.

Het gaat om zowat 270 Belgen en hun families. De overige 200 zijn personen die bescherming nodig hebben, zoals mensen die er voor ons land hebben gewerkt en mensenrechtenactivisten.

Van de 475 mensen die België nog probeert te evacueren, hadden er 150 al voor de reddingsoperatie Red Kite, die op 26 augustus is afgelopen, van zich laten horen. De rest meldde zich pas na die datum bij de Belgische ambassade in het Pakistaanse Islamabad. “De lijst is sindsdien blijven groeien”, aldus de FOD Buitenlandse Zaken, die de gevallen blijft opvolgen en oplossingen probeert te vinden voor de mensen die vastzitten in Kaboel.