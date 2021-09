Staat AA Gent weldra te koop? De Witte en Louwagie bereiden exit voor

Volgens de financiële zakenkrant De Tijd staat voetbalclub KAA Gent in de etalage. Drijvende krachten Ivan De Witte (74) en Michel Louwagie (65) bereiden zo hun exit uit de club voor.

De Witte en Louwagie maken volgens De Tijd werk van een plan voor de toekomst van de Oost-Vlaamse eersteklasser. Volgens dat plan kan enkel een externe partner met een solide financiële basis de club aan de top van het Belgische voetbal houden. De Gentse sterkhouders concluderen dat de mondiale miljardenindustrie die het voetbal is geworden, dixit De Tijd, ervoor zorgt dat een permanente instroom van extern kapitaal bijna noodzakelijk is.

“Door de veranderde context in het voetbal - waar het grote geld regeert - lonkt De Witte naar extern kapitaal, via een investeerder of een volledige overname. Dat het bij een managementwissel blijft, is uitgesloten”, verklaarde een bron dicht bij het dossier aan de zakenkrant. Het dossier zou nog maar in een verkennende fase zitten, het verkoopproces is nog niet opgestart. Een overnameprijs is evenmin gekend. (gvdl/ Bron: De Tijd)