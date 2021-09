De teleurstelling om het gemiste goud op het EK is verteerd bij Remco Evenepoel (21), de blik staat volop op het WK in eigen land. Te beginnen met de tijdrit. “Het wordt moeilijk om mannen als Ganna, Küng en Van Aert te kloppen, maar ik ga heel hard stampen om dat toch te proberen. Samen met Wout op het podium staan is het doel. Met eentje van ons helemaal bovenaan. Die regenboogtrui zou zoveel voor mij betekenen.”