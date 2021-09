Parijs roept ambassadeurs in VS en Australië terug voor overleg

Parijs heeft zijn ambassadeurs in de VS en Australië voor overleg teruggeroepen. Een ongeziene diplomatieke zet die de spanningen tussen de landen op scherp stelt. “Dit is een messteek in de rug”, zegt de Franse minister van Buitenlandse Zaken.

“Op vraag van de president van de Republiek (Emmanuel Macron) heb ik beslist met onmiddellijke ingang onze beide ambassadeurs in de VS en Australië naar Parijs terug te roepen voor overleg. Deze uitzonderlijke beslissing is gerechtvaardigd door de uitzonderlijke ernst van de aankondigingen die Australië en de VS op 15 september hebben gedaan”, zei Jean-Yves Le Drian, de Franse minister van Buitenlandse Zaken in een communiqué.

Aanleiding is de beslissing van Australië om een enorme deal voor de aankoop van duikboten bij de Fransen te schrappen. Dat contract was getekend in 2016 en behelsde meer dan 76 miljard euro. In plaats daarvan klopt Canberra nu bij de Amerikanen aan voor nucleair aangedreven duikboten.

Het terugroepen van ambassadeurs is een ernstige diplomatieke stap die landen normaal enkel gebruiken tegen landen met wie ze compleet overhoop liggen. Frankrijk maakt dus duidelijk dat het de acties van Australië en de Verenigde Staten als een ernstige vertrouwensbreuk ziet. “Een messteek in de rug”, noemde Le Drian het nog.

De deal tussen de VS en Australië is niet alleen een financiële klap voor Emmanuel Macron. De Franse diplomatie heeft jaren gewerkt aan de samenwerking met Australië om haar strategische aanwezigheid in de regio te versterken. Met Nieuw-Caledonië en Frans-Polynesië heeft Frankrijk er meer dan 2 miljoen burgers wonen en 7.000 militairen gestationeerd.