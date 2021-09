Ann Tuts schittert in ‘Onder vuur’: “Ik prijs mezelf gelukkig om mijn gebrek aan ambitie”

Ann Tuts, van ‘FC De Kampioenen’ naar ‘Onder vuur’: “Ik voel me goed in schaduwrollen. Er moet wel vlees aan zitten, maar ik ga graag op in het geheel.” — © Kurt Desplenter

Doortje, wat doe je nu? In ‘Onder vuur’ zien we Ann Tuts (56) spookrijden in ambulances, vechten tegen vuur en mensen in nood redden van hun voortijdige einde. Een rol mijlenver van wat de ‘FC De Kampioenen’-actrice hiervoor deed. Maar voor een toekomst als actieheldin bedankt Tuts vriendelijk. “Laat Louis Talpe en de jonkies maar schitteren. Ik heb van anonimiteit mijn handelsmerk gemaakt.”