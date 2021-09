Amerikaans leger erkent: droneaanval Kaboel waarbij zeven kinderen omkwamen, was verkeerd

De Amerikaanse droneaanval op een verondersteld IS-doel waarbij op 29 augustus in de Afghaanse hoofdstad Kaboel zeker tien mensen, onder wie zeven kinderen, omkwamen, was een “tragische fout”. Generaal Frank McKenzie, bevelhebber van het Centcom, bood zijn excuses aan.

LEES OOK. Familie zwaar getroffen door Amerikaanse drone-aanval in Kaboel: zes kinderen overleden

De generaal schetste dat er geloofwaardige informatie was over een nieuwe aanval niet lang na de aanslag die dertien Amerikaanse militairen doodde bij de luchthaven van de Afghaanse hoofdstad gedurende chaotische evacuaties. In de getroffen Toyota zouden explosieven liggen, maar daar is niets van gebleken.