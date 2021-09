In ‘Temptation island: love or leave’ is het tijd voor het tweede kampvuur van het programma. De spanning is te snijden als de kandidaten zich naar het kampvuur begeven en met reden, want het slaat in als een bom vanavond. Bert is volledig de kluts kwijt na de eerste beelden. Wanneer ze in het busje richting de villa rijden, probeert Wouter zijn compagnons moed in te praten.