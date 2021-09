Elise Mertens (WTA 16) is er vrijdag niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finales van het WTA-toernooi in Luxemburg. In de kwartfinales verloor Mertens van de Tsjechische Marketa Vondrousova (WTA 35) in twee sets: 7-5 en 6-2 na 1 uur en 37 minuten.