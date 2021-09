Jan Leyers en Paul Michiels worden weer Soulsister: “We zullen er altijd zijn. Tot het potsierlijk wordt”

Is there something I need to know? Ja, er is something dat we moeten weten. Soulsister leeft weer en maakte dat deze week wereldkundig middels de nieuwe single Something I need to know. Alhoewel: leeft wéér? Volgens Jan Leyers en Paul Michiels zijn ze nooit echt verdwenen, hoogstens even niet zichtbaar geweest. Maar nu gaan ze blijven, zeggen ze. “Je kan niet eeuwig ­fietstochten blijven maken.”