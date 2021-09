“iPhone van journalist Peter Verlinden gehackt met spionagesoftware Pegasus”

In juli kwam aan het licht dat geavanceerde hackingsoftware, verkocht door het Israëlische bedrijf NSO Group, gebruikt is door autoritaire overheden om de smartphones van journalisten en mensenrechtenactivisten te bespioneren in tal van landen. In België startte de ADIV een onderzoek naar aanleiding van de publicaties.

“Onze dienst identificeerde verschillende Belgische burgers als potentiële doelwitten van de Pegasus-software. In dat kader zijn Peter Verlinden en Marie Bamutese gecontacteerd voor een veiligheidscontrole van hun communicatieapparaten. Terwijl het volledige onderzoek nog loopt, stelt onze dienst vast dat zowel de toestellen van Verlinden als Bamutese waarschijnlijk zijn aangevallen door de software”, schrijft de ADIV in een inlichtingenrapport van 16 september 2021. Het Security Lab van Amnesty International bevestigt de sporen van infectie.

Gelet op de timing en het profiel van de ‘doelwitten’ – want Verlinden berichtte lang intensief over het land –, lijkt het zeer waarschijnlijk dat naar Rwanda moet worden gekeken.

Forse aanpak

In een reactie laat de NSO Group aan Knack weten dat “als en wanneer ze enig geloofwaardig bewijs van misbruik ontvangen, ze dat zullen onderzoeken”. “Als misbruik wordt vastgesteld, heeft het bedrijf sancties ter beschikking, waaronder de totale uitschakeling van het systeem.”

De Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) laat in een reactie weten ontzet te zijn en maatregelen te eisen. Ze dringen er bij de Belgische overheid op aan om “de cyberonveiligheid van onder meer journalisten ernstiger te nemen dan nu het geval is”. En, ze vragen een forse aanpak van alle verantwoordelijken achter Pegasus.