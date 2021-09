Regering wil volgende week stappen zetten in verplichte vaccinatie zorgpersoneel

“We hebben adviezen gevraagd van onder meer de Nationale Arbeidsraad en de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen”, zei Vandenbroucke. “Die komen vandaag of begin volgende week. Dan beginnen we aan een juridisch kader en ik hoop dat we vrij snel tot een verplichting kunnen komen in de zorg. Ik kan me voorstellen dat er overgangsbepalingen zullen zijn, maar ik denk dat we vrij snel duidelijk moeten maken dat vaccinatie in de zorg een evidentie is.”

Een verplichting voor de hele bevolking komt er niet. “Ik zie niet hoe dat praktisch kan worden georganiseerd”, zei de minister.