Wel groen licht voor gascentrale in Seraing na njet voor centrale in Dilsen-Stokkem

De vergunning voor de bouw van een nieuwe gascentrale door energiebedrijf Luminus in Seraing is goedgekeurd.

Luminus had begin dit jaar aangekondigd dat het een nieuwe gascentrale wilde bouwen op de site in Seraing. De centrale zou een vermogen hebben van 870 MW. Het bedrijf kreeg aanvankelijk ook een vergunning, maar daartegen werd in beroep gegaan. Nu krijgt de centrale dus alsnog groen licht.

Eerder op de dag had Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) een vergunning voor de bouw van een nieuwe gascentrale (900 MW) in Dilsen-Stokkem geweigerd. De gascentrales spelen een cruciale rol in de federale plannen om de kernuitstap te realiseren.

