Premier De Croo streng voor niet-gevaccineerden: “Niemand mag anderen in gevaar brengen”

Op de persconferentie na het Overlegcomité was premier Alexander De Croo (Open Vld) bijzonder scherp voor mensen die zich niet laten vaccineren. “Onze afdelingen intensieve zorgen zijn een verzamelplaats van niet-gevaccineerden. Dit kunnen we niet aanvaarden: niemand heeft het recht om anderen in gevaar te brengen.”

De premier kon vrijdagavond opnieuw versoepelingen aankondigen: zo wordt de mondmaskerplicht versoepeld en kunnen de nachtclubs vanaf 1 oktober weer open. “We hadden de maatregelen niet kunnen nemen die we vandaag nemen zonder onze hoge vaccinatiegraad. Nu kunnen we overgaan tot een nieuwe versoepeling. Elke datum die we in het zomerplan naar voren geschoven hadden, hebben we kunnen nakomen.”

“Er is ook minder goed nieuws”, zegt De Croo, “er is één grote maar. Er zijn nog regio’s waar veel mensen niet gevaccineerd zijn. Een heel groot deel in Brussel is nog steeds niet gevaccineerd, in sommige gemeenten is dat zelfs minder dan 50%. Dit is niet aanvaardbaar en ook niet houdbaar.”

Verzamelplaats van niet-gevaccineerden

“Ik wil geen steen gooien: er is hard gewerkt in verenigingen, scholen, op straat en in winkelcentra om mensen te overtuigen. Ik ben overtuigd dat er meer nodig is dan de inzet van het Covid Safe Ticket. De vooruitgang die we geboekt hebben is te weinig. Strengere regels zullen nooit een vervanging zijn voor vaccinatie: waar de vaccinatie niet hoog is, zullen de cijfers niet positief blijven. We zien in de ziekenhuizen dat het om jongere mensen gaat: de gemiddelde leeftijd van opname is nu 50. Het gaat in veel gevallen om niet-gevaccineerden.

“Dit is een epidemie van niet-gevaccineerden. Onze afdelingen intensieve zorgen zijn een verzamelplaats van niet-gevaccineerden. Dit kunnen we als samenleving niet aanvaarden: niemand heeft het recht om anderen in gevaar te brengen. Niemand zou dit mogen aandoen aan iemand anders. De vaccins zijn veilig, gratis en overal beschikbaar. Wie niet-gevaccineerd is, zorgt ervoor dat op sommige plaatsen de regels strenger zijn.”