De Ethias Cross in Beringen wordt verreden op een bijzonder lastig parcours. — © Raymond Lemmens

Zaterdag start het Limburgs veldritseizoen met een topper op de mijnterril van Beringen. Een week geleden won Iserbyt in Lokeren de eerste Ethias Cross voor Lars van der Haar en Michael Vanthourenhout. Iserbyt is ook in Beringen de topfavoriet.